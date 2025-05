Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ: Το ΠΑΣΟΚ έκανε πρόταση μομφής πάνω στο ψέμα του παράνομου φορτίου

«Σε ό,τι με αφορά, δεν είχα ποτέ καμία αμφιβολία και δεν αντιμετώπισα φοβικά την υπόθεση των Τεμπών», επεσήμανε ο υπουργός Δικαιοσύνης