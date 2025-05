h-Πειραιώς-mobile-brand-of-the-year

Τη διάκριση Mobile Brand of the Year και ακόμη επτά σημαντικά βραβεία έλαβε η Πειραιώς στα Mobile & IoT Awards 2025 που διοργάνωσε η Boussias Εvents.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι διακρίσεις της Τράπεζας αποτελούν αναγνώριση των καινοτόμων έργων που υλοποιεί η Πειραιώς στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της συνεχούς βελτίωσης της εμπειρίας των πελατών της.

Στα φετινά Mobile & IoT Awards, η Πειραιώς απέσπασε:

– Το βραβείο Mobile Brand of the Year.

– Το βραβείο Gold στην κατηγορία Mobile app / Service for consumers για την εφαρμογή Piraeus app, μία ολοκληρωμένη τραπεζική εμπειρία για την πραγματοποίηση καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών & την απόκτηση καινοτόμων προϊόντων.

– Το βραβείο Gold στην κατηγορία Banking & Finance για την εφαρμογή Piraeus app.

– Το βραβείο Gold στην κατηγορία Digital innovation through mobile για τον ψηφιακό βοηθό με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης GenAI στο Piraeus app.

– Το βραβείο Gold στην κατηγορία Smart & Sustainable living για το πρωτοποριακό εργαλείο Carbon Calculator μέσω του Piraeus app.

– Το βραβείο Bronze στην κατηγορία Improve customer service and retention through mobile για το πρωτοποριακό εργαλείο Carbon Calculator μέσω του Piraeus app.

– Το βραβείο Bronze στην κατηγορία Banking & Finance για την Προθεσμιακή κατάθεση «Στα μέτρα σου» μέσω Piraeus app.

– Το βραβείο Bronze στην κατηγορία Smart & Sustainable living για την Προθεσμιακή κατάθεση «Στα μέτρα σου» μέσω Piraeus app.