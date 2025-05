«Ήταν εξαιρετική»: Ύμνοι στην Κλαυδία από την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Δείτε βίντεο

Your browser does not support the audio element.

Όπως ανέφερε για την εκπρόσωπο της Ελλάδας στη Eurovision, «έχει τεράστια συμβολική σημασία για τη γενοκτονία των Ποντίων και αυτά που παλεύουμε»