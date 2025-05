Από Δευτέρα η προανακριτική του ΠΑΣΟΚ;

Η νομική ομάδα του ΠΑΣΟΚ επεξεργάζεται τα δεδομένα, μελετά τη δικογραφία και ολοκληρώνει τις τελευταίες πινελιές στο κείμενο της προανακριτικής