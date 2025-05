Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ: Σιχάθηκα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν έβρισε τον νεκρό μηχανοδηγό

Your browser does not support the audio element.

«Έχω βάλει σκοπό να μειώσω την αναμονή στις εφημερίες που είναι απαράδεκτα μεγάλη» – Τι είπε για το «βραχιολάκι» στα νοσοκομεία και τις προσλήψεις σε νέα ΤΕΠ