Στρατηγική-επένδυση-του-halcyon-equity-partners-στην-alfaomega

Το Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR («Halcyon Equity Partners») ανακοινώνει τη στρατηγική του επένδυση στην AlfaOmega A.E. («AlfaOmega» ή «Εταιρεία»), που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών 3PL και 4PL στον φαρμακευτικό τομέα στην Ελλάδα.

Η επένδυση αυτή, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του Halcyon Equity Partners, “Invest in the Best of Greece” και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να στηρίζει δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.

Η AlfaOmega, ιδρύθηκε το 2008, με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής και έχει εξελιχθεί σε κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών logistics και προστιθέμενης αξίας για τον φαρμακευτικό κλάδο σε όλη την Ελλάδα. Με σημαντικό στόλο οχημάτων ελεγχόμενης θερμοκρασίας, πανελλαδικό δίκτυο που εξυπηρετεί περισσότερα από 13.000 σημεία παράδοσης, καθώς και σύγχρονες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 27.000 τ.μ., οι οποίες σύντομα θα επεκταθούν στα 54.000 τ.μ., η AlfaOmega διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της ασφαλούς και σύμφωνης με τη νομοθεσία αποθήκευσης και διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι υποδομές της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την εις βάθος τεχνογνωσία στον κλάδο, την καθιστούν αξιόπιστο συνεργάτη logistics για τις κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες, νοσοκομεία και φαρμακεία.

Η AlfaOmega δραστηριοποιείται σε έναν αναπτυσσόμενο κλάδο, επωφελούμενη από τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στην αλυσίδα εφοδιασμού τα τελευταία χρόνια, την αυξανόμενη επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα της υγείας και την ενίσχυση των εξαγωγών φαρμάκων.

Με τη στήριξη του Halcyon Equity Partners, η εταιρεία είναι σε θέση να επιταχύνει την επόμενη φάση ανάπτυξής της μέσω στοχευμένων επενδύσεων σε αποθηκευτικές υποδομές, αυτοματοποίηση, διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενσωμάτωση προηγμένων πρακτικών διαχείρισης ποιότητας και βιωσιμότητας. Η στρατηγική αυτή συνεργασία αναμένεται να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και οικονομικό επίπεδο, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της AlfaOmega στην αγορά.

Ο Ευριπίδης Αδάμου, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της AlfaOmega, δήλωσε: «Τα τελευταία 15 χρόνια, η AlfaOmega έχει εδραιώσει τη θέση της ως ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο της φαρμακευτικής εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα, βασισμένη στην επιχειρησιακή αριστεία, την πελατοκεντρική προσέγγιση και τη διαρκή δέσμευσή μας για ασφαλή και αποδοτική διαχείριση των φαρμάκων.

Καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα φάση ανάπτυξης — με διπλασιασμό των αποθηκευτικών μας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίηση λειτουργιών και διεύρυνση της πελατειακής μας βάσης— επιλέγουμε να συνεργαστούμε με το Halcyon Equity Partners, έναν εταίρο που μοιράζεται το όραμά μας, τις αξίες μας και τη μακροπρόθεσμη φιλοδοξία μας. Το Halcyon προσφέρει ουσιαστική προστιθέμενη αξία, επιχειρησιακή τεχνογνωσία και ένα σαφές πλάνο για βιώσιμη ανάπτυξη».

Ο Λυκούργος Γαλανόπουλος, Partner στο Halcyon Equity Partners, πρόσθεσε: «Η AlfaOmega αποτελεί μια εξέχουσα Εταιρεία με ισχυρά πλεονεκτήματα σε έναν αναπτυσσόμενο κλάδο. Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με τον κ. Αδάμου και την εξαιρετική του ομάδα, προκειμένου να επιταχύνουμε την αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας και να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση της στην αγορά, πάντα με τον πελάτη και τον τελικό καταναλωτή στο επίκεντρο της προσοχής μας».

Η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των Ernst & Young, First Floor Financial Engineering, Lambadarios Law Firm και PwC.