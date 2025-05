Μητσοτάκης: Θα αναδείξει τις απειλές για τη θαλάσσια ασφάλεια σε εκδήλωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Θα προεδρεύσει σε εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου την Τρίτη, στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών που ασκεί η Ελλάδα τον Μάιο