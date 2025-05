Μαρινάκης: Θα συζητηθεί την ώρα της Συνταγματικής Αναθεώρησης αν θα φτάσουμε σε άρση μονιμότητας στο Δημόσιο

«Η αξιολόγηση πρέπει να εφαρμόζεται για όλους, άρα και στο Δημόσιο – Και αυτή η διαδικασία πρέπει να έχει συνέπειες», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος