Γεραπετρίτης-στο-cnn:-«Πρέπει-να-διασφαλίσουμε-την-πλήρη-και-ειλικρινή-τήρηση-της-ελευθερίας-της-ναυσιπλοΐας»

O ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης επισκέπτεται τη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της διοργάνωσης από την Ελλάδα υψηλού επιπέδου ανοιχτής συζήτησης για τη θαλάσσια ασφάλεια