Κόντρα Κωνσταντοπούλου-Γερουλάνου για την προανακριτική: «Ελλιπής με πολλές παραλείψεις» – «Η πρότασή μας είναι απολύτως πλήρης»

Δεν περιέχει όλα τα κακουργήματα και όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας – «Δεν χαριζόμαστε σε κανέναν και επιφυλασσόμαστε για όλες τις ενέργειες», απαντά ο Γερουλάνος