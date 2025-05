Shell: Ο μετασχηματισμός από πρατήρια καυσίμων σε «τόπο συνάντησης» – Η μικρή λιανική, τα καφέ και η εστίαση

Η Coral-Shell Licensee εκσυγχρονίζει το concept των πρατηρίων της και ανανεώνει το πρόγραμμα επιβράβευσης.

Η πράσινη μετάβαση, η στροφή σε εναλλακτικά καύσιμα και στην ηλεκτροκίνηση, οι νέες καταναλωτικές συνήθειες και η ανάγκη κάλυψης των αναγκών των Ελλήνων και ξένων οδηγών στο πλαίσιο της διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου και της αύξησης των μετακινήσεων έχουν αλλάξει την οπτική των επιχειρήσεων εμπορίας καυσίμων οι οποίες αφουγκράζονται τις νέες τάσεις της αγοράς. Ήδη στο εξωτερικό, εδώ και αρκετά χρόνια, τα πρατήρια καυσίμων λειτουργούν ως «πολύ-χώροι» που καλύπτουν πολλές διαφορετικές ανάγκες από ένα απλό γέμισμα με βενζίνη ή diesel μέχρι την αγορά καταναλωτικών αγαθών ή την κατανάλωση καφέ, ποτού και φαγητού. Κάποιοι μάλιστα, προχωρούν ένα βήμα παραπέρα αναδεικνύοντας μια πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή όπως είναι για παράδειγμα πρατήρια της Shell στην Κροατία όπου οι πελάτες των πρατηρίων απολαμβάνουν γεύματα με την υπογραφή γνωστού σεφ. Προς αυτή την κατεύθυνση και στην Ελλάδα η Coral-Shell Licensee, η οποία διαθέτει ένα δίκτυο 791 πρατηρίων, εκ των οποίων 370 ιδιολειτουργούμενα, εκσυγχρονίζει το concept των πρατηρίων της έχει ενσωματώσει στα πρατήριά της τμήματα μικρής λιανικής (convenience shops), φαρμακεία, πλυντήρια, καφέ και εστίαση. Όπως επεσήμανε η κ. Κίρκη Καλατζή, Γενική Διευθύντρια της Coral Α.Ε. – Shell Licensee σε παρουσίαση του νέου προγράμματος επιβράβευσης της εταιρείας, Shell GO+, η Coral ξεφεύγει πλέον από την έννοια των παραδοσιακών πρατηρίων, τα οποία μετεξελίσσονται σε χώρους όπου ο πελάτης θα παραμένει περισσότερη ώρα για να καλύψει ένα σύνολο αναγκών, να αγοράσει καύσιμα αλλά και άλλα προϊόντα από το mini market, να φορτίσει, να χρησιμοποιήσει τα lockers, να εξυπηρετηθεί στο καφέ ή στο εστιατόριο. Στο πλαίσιο αυτό, όπως σημείωσε ο κ. Λευτέρης Ιατρόπουλος, Διευθυντής Πρατηρίων της Coral-Shell Licensee, το νέο αυτό μοντέλο θα δοκιμαστεί μέσα σε αυτή τη διετία και κατόπιν θα υλοποιηθεί ένα στρατηγικό πλάνο το οποίο μακροπρόθεσμα θα ακολουθήσει την προσέγγιση που εφαρμόζει η Shell παγκοσμίως, δηλαδή το 50% της κερδοφορίας να προέρχεται από το κομμάτι που δεν σχετίζεται με τα καύσιμα, δηλαδή τη μικρή λιανική, την εστίαση, τα καφέ, την ηλεκτροκίνηση κλπ. Ο κ. Ιατρόπουλος υπογράμμισε ότι το καύσιμο ως προϊόν θα αντέξει για πολλά χρόνια και θα πλαισιωθεί από τις υπόλοιπες υπηρεσίες τονίζοντας ότι η εταιρεία κινείται ανάλογα με τις εγχώριες ανάγκες. Όσον αφορά στις υπηρεσίες που προσφέρουν τα υπάρχοντα πρατήρια της Shell, από τα 370 ιδιολειτουργούμενα, τα 220 προσφέρουν λύσεις πλυντηρίου και τα 130 διαθέτουν σημεία που προσφέρουν καφέ/φαγητό (ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα) ενώ σε πέντε σημεία λειτουργούν και φαρμακεία. Η εταιρεία, σύμφωνα με την διοίκηση, δίνει έμφαση και στο συνεργαζόμενο δίκτυο των 425 πρατηρίων, το οποίο κατευθύνεται επίσης προς την ίδια στρατηγική.

Ανανεώνεται η στρατηγική και το πρόγραμμα επιβράβευσης

Η Shell αποτελεί την πρώτη εταιρεία που λάνσαρε πρόγραμμα ανταμοιβής στην αγορά καυσίμων ξεκινώντας το 2001 με το Shell Smart Club, το οποίο πλέον εξελίσσεται σε Shell GO+. Σύμφωνα με τον κ. Κώστα Καραγιάννη, Διευθυντή Marketing της Coral – Shell Licensee, το Shell GO+ αποτελεί μια νέα πλατφόρμα συνεργασίας ώστε να χτιστούν ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες και ζητούμενο σε κάθε συναλλαγή είναι ο καταναλωτής να μπορεί να λαμβάνει άμεσα και αυτοστιγμεί τις επιβραβεύσεις οι οποίες προσφέρονται μέσω συνεργασιών που έχει η Shell (Ferrari, Hyudai κλπ).

Τα μέλη του Shell GO+ μπορούν να κερδίζουν πόντους με κάθε αγορά καυσίμων, προϊόντων ή υπηρεσιών στα πρατήρια Shell και μέσω συνεργατών του προγράμματος, να εξαργυρώνουν πόντους για εκπτώσεις ή δώρα στα πρατήρια Shell ή στο e-shop allSmart.gr, να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες και gamified εμπειρίες όπως τα «Spin to Win» και «Count to Win» και να επωφελούνται από στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες όπως η nrg, (μάλιστα από το 2026 αναμένεται να επανέλθει η αμοιβαία εξαργύρωση πόντων μεταξύ της shell και της nrg), το Cosmote Deals For You κλπ.

Αναλύοντας τα πλεονεκτήματα του προγράμματος, η κ. Καλατζή επεσήμανε ότι: «Το Shell GO+ δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα επιβράβευσης. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία που βασίζεται στις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού και ενσωματώνεται πλήρως στην καθημερινότητά του. Στόχος του προγράμματος είναι να επιβραβεύει σταθερά την εμπιστοσύνη και την προτίμηση των πελατών, προσφέροντας πραγματική αξία σε κάθε επίσκεψη στα πρατήρια Shell. Από τη συλλογή πόντων μέσω πρατηρίων, e-commerce και στρατηγικών συνεργασιών, μέχρι την άμεση εξαργύρωση και τη συμμετοχή σε φιλανθρωπικές δράσεις, όπως η στήριξη του The Love Van, το πρόγραμμα ενισχύει την αφοσίωση και προσφέρει αξία σε κάθε επαφή του πελάτη με το brand».