Λοβέρδος: «Ήθελα να δείρω τον Τσίπρα στη Βουλή – Έπρεπε να τον μηνύσω»

Your browser does not support the audio element.

Σε υψηλούς τόνους η δίκη για τους προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis – Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε «συμμορία που τους κατεύθυνε» σε όλη αυτήν την επιχείρηση