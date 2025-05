Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Ο πρωθυπουργός αποδέχθηκε την πρόσκληση για συμμετοχή στη Σύνοδο της Οδησσού

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη τέτοια συνάντηση στο ανώτατο επίπεδο είχε πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της Ελλάδας, στην Αθήνα, τον Αύγουστο του 2023