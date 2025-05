«Ντέρμπι» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Πλεύσης Ελευθερίας – Τι θα κάνουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με την προανακριτική

Δυο χρόνια πριν τις εκλογές το τοπίο μοιάζει ακόμα θολό – Οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς παρακολουθούν ανήμπορες την επέλαση της Νέα Δημοκρατίας