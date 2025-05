ΠΑΣΟΚ: «Ψευτοδίλημμα» η άρση μονιμότητας στο Δημόσιο – Στη Χαριλάου Τρικούπη πρωτοβουλία για την Γάζα

«Πυροτέχνημα» χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για την άρση μονιμότητας στο δημόσιο – «Χρειάζονται γενναίες Μεταρρυθμίσεις»