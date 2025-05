Τέσσερα άρθρα και μία παγίδα

Your browser does not support the audio element.

Τι επιδιώκει ο πρωθυπουργός βάζοντας στο κάδρο το ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση και πιέζοντας για ένα «ναι» ή ένα «όχι» στην πρόταση για άρση της μονιμότητας