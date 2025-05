«Ανάγκη για δύναμη αποτροπής»: Επίσκεψη ΑΓΕΑ στις ΗΠΑ – Πότε έρχονται τα πρώτα μαχητικά F-35 στην Ελλάδα

Your browser does not support the audio element.

Ο ΑΓΕΑ, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν είναι επιθετική δύναμη, αλλά ένας πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας για την περιοχή