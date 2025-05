«Μάχη απέναντι στη Δεξιά του Μητσοτάκη»: Το μήνυμα Κασσελάκη μετά την εκλογή του στην προεδρία του Κινήματος Δημοκρατίας

Your browser does not support the audio element.

Ο Στέφανος Κασσελάκης εκλέχτηκε πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας με 96,84% – «Ας αλλάξουμε αυτή τη χώρα!» τονίζει – Η ομιλία του στο Εθνικό Συμβούλιο