Γερμανία:-Αυξημένο-ενδιαφέρον-για-συνέδρια-στην-Ελλάδα

Διεθνής και αναβαθμισμένη ποιοτικά είναι η ζήτηση για τη διενέργεια συνεδρίων, εκδηλώσεων και ταξιδιών κινήτρων στην Ελλάδα.

Το θετικό αυτό συμπέρασμα προέκυψε από τη Διεθνή Έκθεση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων και Συναντήσεων ΙΜΕΧ 2025 στη Φρανκφούρτη, που πραγματοποιήθηκε από 20 έως και 22 Μαΐου, με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Γερμανίας.

Η IMEX 2025 είναι μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις παγκοσμίως με αντικείμενο τις επαγγελματικές συναντήσεις, τα συνέδρια, τις εκδηλώσεις και τα ταξίδια κινήτρων.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι διοργανωτές, συμμετείχαν περισσότεροι από 13.000 διεθνείς επισκέπτες, με περισσότερους από 4.000 buyers. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 67.000 προγραμματισμένες συναντήσεις, αυξημένες περίπου κατά 10% σε σχέση με το έτος 2024.

Ο ΕΟΤ συμμετείχε με περίπτερο συνολικής επιφάνειας 205 τ.μ. προσελκύοντας το ενδιαφέρον των επαγγελματιών του κλάδου για τη χώρα μας ως ιδανικού προορισμού συνεδρίων, εκδηλώσεων και εταιρικών κινήτρων.

Η ελληνική αποστολή περιλάμβανε συνολικά 28 εκπροσώπους του MICE τουρισμού και αναλυτικότερα τα Γραφεία Συνεδρίων & Επισκεπτών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, την αεροπορική εταιρία SKY Express, συνεδριακά κέντρα, επαγγελματίες συνεδριακού τουρισμού και τουρισμού κινήτρων, καθώς και ξενοδοχεία με συνεδριακές υποδομές.

Η θέση της Ελλάδας στον συνεδριακό τουρισμό

Η ετήσια αναφορά της ICCA (International Congress and Convention Association) για το 2024, κατατάσσει την Ελλάδα στην 18η θέση παγκοσμίως και στην 11η θέση στην Ευρώπη ως προς τη διοργάνωση και φιλοξενία διεθνών συνεδρίων.

Η Αθήνα επιβεβαιώνει τον ηγετικό της ρόλο της στον συνεδριακό τουρισμό, κατακτώντας την 7η θέση στην Ευρώπη και τη 10η παγκοσμίως, ενώ η Θεσσαλονίκη ενισχύει σημαντικά τη θέση της στον χάρτη των διεθνών συνεδριακών προορισμών, καταλαμβάνοντας την 28η θέση στην Ευρώπη και την 46η παγκοσμίως.

Οι επιδόσεις αυτές αναδεικνύουν την αυξανόμενη δυναμική του ελληνικού συνεδριακού τουρισμού – ενός στρατηγικού τομέα με υψηλή προστιθέμενη αξία, ο οποίος αποτελεί βασικό αναπτυξιακό άξονα της εθνικής τουριστικής πολιτικής.

Ιδιαίτερη προσέλευση είχε και φέτος το cocktail networking event “Business and Flavour”, που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Γερμανίας στο περίπτερο του ΕΟΤ τη δεύτερη μέρα της έκθεσης, σε συνεργασία με την σύμπραξη «Greek Meetings Alliance», η οποία απαρτίζεται από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων και Οργανωτών Συνεδρίων – HAPCO & DES, το This is Athens Convention & Visitors Bureau και το Thessaloniki Convention Bureau.

Οι προσκεκλημένοι buyers και θεσμικοί εκπρόσωποι της βιομηχανίας συναντήσεων, καθώς και εκπρόσωποι της γερμανικής αγοράς είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν cocktails με χαρακτηριστικά ελληνικά ποτά όπως μαστίχα και τσίπουρο.

Στην εκδήλωση έδωσε το παρών ο γενικός πρόξενος στη Φρανκφούρτη, Δημήτριος Δόχτσης.

Επαγγελματίες επισκέπτες από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Μέση Ανατολή και όλον τον κόσμο, ενημερώθηκαν για τα πλεονεκτήματα διοργάνωσης συνεδρίων και ταξιδιών κινήτρων στην Ελλάδα από τους εκπροσώπους του ΕΟΤ και των συνεκθετών του, τόσο στις 7 ομαδικές παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν, όσο και σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις.

Στις 21 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στην Alte Oper της Φρανκφούρτης η καθιερωμένη βραδιά Gala Dinner & Awards. Στην εν λόγω εκδήλωση βραβεύθηκαν επιλεγμένοι εκπρόσωποι της συνεδριακής αγοράς καθώς και προορισμών, υπό το πρίσμα των αξιών της καινοτομίας, της διενέργειας κοινωφελών δράσεων και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας στον συνεδριακό τουρισμό είναι αποτέλεσμα των συντονισμένων προσπαθειών των αρμόδιων φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των επαγγελματιών του κλάδου, καθώς και της στοχευμένης στρατηγικής του ΕΟΤ για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας στον τομέα των συνεδρίων.

Η επόμενη έκθεση ΙΜΕΧ Φρανκφούρτης θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 21 Μαΐου 2026.

Για περισσότερα σχετικά με τη δυναμική πορεία της Θεσσαλονίκης στον διεθνή συνεδριακό χάρτη, παρατίθεται το ακόλουθο άρθρο του Thessaloniki Convention Bureau: Thessaloniki is solidifying its position on the global conference map.