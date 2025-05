ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά ξανά σε «περιπέτειες»

Στην Πατησίων διαφωνούν με τη συμπερίληψη του πρωθυπουργού στην κοινή πρόταση που σχεδίαζαν να καταθέσουν τα δύο κόμματα για την προανακριτική για τα Τέμπη