Χατζηδάκης-στον-ΣΚΑΪ:-Ή-θα-συγκρουστούμε-με-το-βαθύ-κράτος-ή-θα-πέσουμε-θύματά-του

Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ: Μελετάται σοβαρά η υποκατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ

«Μία από τις σκέψεις της κυβέρνησης είναι τη δουλειά του ΟΠΕΚΕΠΕ να την κάνει η ΑΑΔΕ, που είναι ανεξάρτητη αρχή», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης