Καραμέρος για υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβάλλεται άμεσα σύγκληση της επιτροπής θεσμών και διαφάνειας της Βουλής (Βίντεο)

Επιβάλλεται άμεσα σύγκληση της επιτροπής θεσμών και διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ