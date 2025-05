Νίκος Ανδρουλάκης: «Η κυβέρνηση βλέπει το κράτος ως λάφυρο. Απόδειξη το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Εκτεθειμένος ο Πρωθυπουργός»

Ο Πρωθυπουργός έχει εκτεθεί, έχει διασυρθεί ξανά η χώρα μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο από αυτό το νέο σκάνδαλο που χρεώνεται η σημερινή κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ