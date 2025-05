Τη δική της πρόταση προανακριτικής για τον Κώστα Καραμανλή καταθέτει η ΝΔ

Θα αφορά πλημμέλημα, δεν θα περιλαμβάνει κάποιο άλλο πρόσωπο και θα ακολουθήσει διαδικασία ανάλογη της περίπτωσης Τριαντόπουλου