Χρήστος Ροκόφυλλος: Παρουσία Μητσοτάκη και στελεχών του ΠΑΣΟΚ η κηδεία του πρώην υπουργού – Δείτε βίντεο

Your browser does not support the audio element.

Συγγενείς και φίλοι λένε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών το τελευταίο αντίο στον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών