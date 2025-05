pool-your-cinema:-Καλοκαιρινές-βραδιές-για-σινεφίλ-στην-πισίνα-της-Μεγάλης-Βρεταννίας

Το πιο μαγευτικό θερινό σινεμά της πόλης επιστρέφει!

Το πιο μαγευτικό θερινό σινεμά της πόλης επιστρέφει! Από την Πέμπτη 5 Ιουνίου, η πισίνα του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία μεταμορφώνεται ξανά σε έναν ατμοσφαιρικό κινηματογράφο με φόντο τον Λυκαβηττό, προσφέροντας βραδιές γεμάτες δράση, συγκίνηση και ρομαντισμό.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το Pool Your Cinema, στον 7ο όροφο του εμβληματικού ξενοδοχείου, υποκλίνεται στη μαγεία της έβδομης τέχνης και υποδέχεται τους σινεφίλ κάθε Πέμπτη έως Σάββατο με κλασικά αριστουργήματα και σύγχρονες επιτυχίες του σινεμά να ζωντανεύουν κάτω από τον αττικό ουρανό.

Η φετινή σεζόν ανοίγει με την ηλιόλουστη καλοκαιρινή κομεντί Ticket to Paradise με τους Julia Roberts και George Clooney σε ένα ταξίδι γεμάτο χιούμορ, ρομαντισμό και ανάλαφρη διάθεση. Ακολουθούν το δυναμικό action comedy The Fall Guy, με τον Ryan Gosling να πρωταγωνιστεί σε ρόλο κασκαντέρ, η πολυβραβευμένη ιταλική παραγωγή There’s Still Tomorrow, μια βαθιά συγκινητική ιστορία με φόντο τη μεταπολεμική Ρώμη και η νέα, ανατρεπτική ταινία του Γιώργου Λάνθιμου Kinds of Kindness.

Σε αυτό το καλοκαιρινό σενάριο, η γεύση κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταλαντούχα ομάδα των σεφ του ξενοδοχείου έχει επιμεληθεί ένα απολαυστικό σετ μενού με fingerfood, που θα συνοδεύσει ιδανικά το ποτό σας καθώς απολαμβάνετε την ταινία δίπλα στην πισίνα. Χειροποίητα nachos, φρεσκοψημένα pop corn, lettuce taco με μοτσαρέλα, hot dog, Black Angus cheeseburger, τραγανές μπουκιές γαρίδας και λαχταριστό παγωτό σκηνοθετούν μια γευστική «πλοκή» που μεταμορφώνει κάθε λεπτό προβολής σε μια εμπειρία απόλαυσης και πολυτέλειας.

Για να ζήσετε τη μοναδική αυτή εμπειρία, επισκεφθείτε το online store του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία στη διεύθυνση www.grandebretagnestore.com και κρατήστε μια θέση μπροστά στη μεγάλη οθόνη του Pool Your Cinema.