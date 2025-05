ΕΑΕΕ:-Με-επιτυχία-ολοκληρώθηκε-η-25η-Συνάντηση-Ασφαλιστών-και-Αντασφαλιστών-στην-Ύδρα

Για 25η χρονιά πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Συνάντηση Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών που διοργανώνει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) στην Ύδρα, από την Τετάρτη 21 έως και την Παρασκευή 23 Μαΐου 2025.

Για 25η χρονιά πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Συνάντηση Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών που διοργανώνει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) στην Ύδρα, από την Τετάρτη 21 έως και την Παρασκευή 23 Μαΐου 2025. Στη φετινή Συνάντηση, η οποία υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου της Ύδρας, συμμετείχαν περισσότερα από 400 στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς από την Ελλάδα και 17 χώρες του εξωτερικού.

Το φετινό επετειακό Insurance & Reinsurance Meeting επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον θεσμικό του ρόλο, συμπληρώνοντας 25 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στον ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό κλάδο. Πρόκειται για έναν διαχρονικό θεσμό, που συνδυάζει την ενημέρωση για κρίσιμα ζητήματα του κλάδου με την ανταλλαγή ιδεών και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, στην εναρκτήρια ομιλία του, ανέδειξε τις βασικές τάσεις στον ασφαλιστικό κλάδο και τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική ασφαλιστική αγορά. Στη συνέχεια, η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, Ελίνα Παπασπυροπούλου, παρουσίασε ένα επετειακό βίντεο για τα 25 χρόνια του Hydra Meeting, κάνοντας αναδρομή στην πορεία του θεσμού.

Το πρώτο πάνελ με τίτλο “Insuring Tomorrow: Bridging gaps, Embracing Change, Attracting talent” επικεντρώθηκε σε επίκαιρα θέματα που απασχολούν την αγορά, όπως τα κενά στην ασφαλιστική κάλυψη (protection gaps), τις φυσικές καταστροφές (NatCat), τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο (cyber risks), την ασφάλιση υγείας (health insurance), καθώς και την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων στην αγορά (talent attraction & retention). Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κ.κ. Marc M. Büker, Board Member & Market Manager for Southern Mediterranean, North Africa and Francophone Africa, SCOR SE, Ekhosuehi Iyahen, Secretary General, Insurance Development Forum, Theodoros Kokkalas, Chief Operating Officer ERGO International, Chair of the Board of Management of ERGO International AG και Tobias Sonndorfer, CEO & Chairman of the Board of Directors, VIG Re. Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Ερρίκος Μοάτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της ERGO Hellas.

Την επομένη ημέρα πραγματοποιήθηκε ένα πάνελ ηγεσίας μεταξύ τριών επικεφαλής ασφαλιστικών εταιρειών–μελών της ΕΑΕΕ, το οποίο εστίασε στις τρέχουσες εξελίξεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα. Συμμετείχαν οι κ.κ. Πάνος Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Generali Hellas, Νικόλαος Μακρόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρώπη Ασφαλιστική και Βασίλης Χρηστίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Allianz European Reliance. Οι ομιλητές μοιράστηκαν σκέψεις, εμπειρίες και προβληματισμούς για τα καίρια θέματα που διαμορφώνουν το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς. Από την ασφάλιση υγείας και τις φυσικές καταστροφές, μέχρι τις εξελίξεις στον κλάδο οχημάτων, την τεχνολογική μετάβαση και την πρόκληση του talent gap — μια ουσιαστική συζήτηση με προτάσεις για ένα πιο βιώσιμο και ασφαλές μέλλον. Τη συζήτηση συντόνισε η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, κ. Ελίνα Παπασπυροπούλου.

Με αφορμή τη διοργάνωση του Insurance & Reinsurance Meeting για 25η χρονιά, η ΕΑΕΕ σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση iSea διοργάνωσαν πρωτοβουλία καθαρισμού του βυθού του λιμανιού της Ύδρας, την Τετάρτη 21 Μαΐου 2025. Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Ύδρας, του Λιμενικού Ταμείου Ύδρας και του Λιμεναρχείου Ύδρας. Δυναμική παρουσία στην εθελοντική δράση είχε η τοπική κοινωνία του νησιού, καθώς συμμετείχαν ενεργά μαθητές από το 1ο και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ύδρας, καθώς και από το Γυμνάσιο Ύδρας. Οι νεαροί εθελοντές ενημερώθηκαν για την αξία του καθαρισμού και βοήθησαν στην απομάκρυνση των απορριμμάτων και στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα περιβαλλοντικής συνείδησης και υπευθυνότητας.

Καταλυτικό ρόλο στην επιτυχία της πρωτοβουλίας είχαν και οι εθελοντές δύτες από το Hydra Diving Center, που μαζί με την ομάδα της iSea πραγματοποίησαν την υποβρύχια αποκομιδή, ανασύροντας σημαντικό όγκο απορριμμάτων από το βυθό του λιμανιού.

Το Insurance & Reinsurance Meeting στήριξαν οι χορηγοί των εκδηλώσεων AON Greece Reinsurance Solutions, Eurolife FFH, Guy Carpenter S.A., Howden και SRS Group of Companies, η οποία χορήγησε και το δώρο της διοργάνωσης, καθώς και η Ιnteramerican με την παροχή ασθενοφόρου, η ERGO Hellas, με την ασφάλιση αστικής ευθύνης της διοργάνωσης και η Ευρώπη Ασφαλιστική με την ασφάλιση event cancellation.