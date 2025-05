Το αίνιγμα του Λίβερπουλ: «Οικογενειάρχης με τρία παιδιά και μονοκατοικία 300.000 λιρών» ο 53χρονος που παρέσυρε πλήθος οπαδών – Αναζητούν ακόμ

Ως ένας συνηθισμένος, καλός οικογενειάρχης, με σταθερή ζωή και αγαπημένη οικογένεια, περιγράφεται από γείτονες και γνωστούς του ο οδηγός που κατηγορείται για την παράσυρση δεκάδων οπαδών στην παρέλαση για το 20ό πρωτάθλημα της Λίβερπουλ.

Όπως γράφει η Daily Mail, ο 53χρονος είναι παντρεμένος, έχει τρία παιδιά και είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης. Ζει σε μια προσεγμένη μονοκατοικία των 300.000 λιρών, σε ήσυχη γειτονιά του West Derby.

Γείτονες τονίζουν πως πρόκειται για έναν άνθρωπο με «καλοαναθρεμμένα παιδιά» και «καλό χαρακτήρα», που ίσως «πανικοβλήθηκε» κατά τη στιγμή του συμβάντος. «Είναι φανταστικός τύπος, πάντα πρόθυμος να βοηθήσει» λένε, εκφράζοντας τη λύπη τους για το τραγικό περιστατικό.

Παρά τη θετική εικόνα που βγαίνει προς τα έξω, ωστόσο, το πώς ένας τέτοιος άνθρωπος βρέθηκε να εμπλέκεται σε ένα τόσο σοκαριστικό γεγονός, παραμένει αίνιγμα. Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ξεκαθαριστεί ο λόγος πίσω από την απότομη και επικίνδυνη συμπεριφορά του.

For those who don’t know

A car hitting pedestrians during Liverpool FC’s victory parade on May 26, 2025, on Water Street, injuring at least 27, including four children.https://t.co/BFNtjtMAwe

— Ahtisham Rajput (@ahtishaham) May 26, 2025