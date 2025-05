Με τον Παλαιστίνιο πρέσβη συναντήθηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης

Ο Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε την ανησυχία του για την επέκταση των εχθροπραξιών που σημειώνονται στη Γάζα και για τον υψηλό αριθμό θυμάτων στον άμαχο πληθυσμό