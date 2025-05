Νικητιάδης – Σπυράκος (ΠΑΣΟΚ): Η ΝΔ «βαλκανοποίησε» τη χώρα και τώρα θέλει να εφαρμόσει «πρότυπα Σουηδίας»

Your browser does not support the audio element.

Αναφέρουν ότι «αντί για μια πραγματική ανεξάρτητη αρχή με κανονιστικές αρμοδιότητες και εξουσία επιβολής κυρώσεων, ο κ. Μητσοτάκης ανακυκλώνει υπάρχοντες μηχανισμούς