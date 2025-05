Οκτώ χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη – Η συγκινητική ανάρτηση του πρωθυπουργού Πολιτική 10:41, 29.05.2025 UPDATE: 11:07

Your browser does not support the audio element.

«Πόσα από αυτά που γίνονται σήμερα τα έλεγες από τότε», έγραψε η Ντόρα Μπακογιάννη για τον πατέρα της – Μήνυμα και από τον Κωστή Χατζηδάκη