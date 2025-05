Συνάντηση του Μητσοτάκη με τους Περιφερειάρχες την Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου

Your browser does not support the audio element.

Στις 9 το πρωί αύριο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών Κώστα Καδή στο Μέγαρο Μαξίμου