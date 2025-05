Ανάλυση-bbc:-Πώς-η-Δύση-βοηθά-τη-Ρωσία-να-χρηματοδοτεί-τον-πόλεμο-στην-Ουκρανία

Παρά τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση στους ρωσικούς υδρογονάνθρακες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία εξακολουθεί να κερδίζει

Παρά τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση στους ρωσικούς υδρογονάνθρακες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία εξακολουθεί να κερδίζει, όπως δείχνουν τα στοιχεία που παρουσίασε το Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (Centre for Research on Energy and Clean Air-CREA), δισεκατομμύρια ευρώ από τις εξαγωγές υγρών καυσίμων, που την βοηθούν να χρηματοδοτεί την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία που συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά.

Τα στοιχεία που ανέλυσε το BBC δείχνουν ότι οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας πλήρωσαν στη Ρωσία για τους υδρογονάνθρακες της περισσότερα απ’ όσα έδωσαν ως βοήθεια στην Ουκρανία. Μέχρι τις 29 Μαΐου, η Ρωσία είχε καταγράψει έσοδα άνω των 883 δισεκ. ευρώ (973 δισεκ. δολαρίων) από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων από την έναρξη της πλήρους εισβολής, συμπεριλαμβανομένων 228 δισεκ. ευρώ από τις χώρες που επέβαλαν κυρώσεις, σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (Centre for Research on Energy and Clean Air-CREA). Η μερίδα του λέοντος από αυτό το ποσό, 209 δισεκ. ευρώ, προήλθε από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ συνέχισαν να εισάγουν αέριο μέσω αγωγών απευθείας από τη Ρωσία, έως ότου η Ουκρανία διέκοψε τη διαμετακόμιση του τον Ιανουάριο του 2025, ενώ ρωσικό αργό πετρέλαιο εξακολουθεί να διοχετεύεται στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Τα στοιχεία της CREA δείχνουν ότι ο όγκος του φυσικού αερίου που διοχετεύεται στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 26,77% τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία εξακολουθούν επίσης να λαμβάνουν ρωσικό αέριο μέσω αγωγών μέσω της Τουρκίας.