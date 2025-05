Το-«ψέκασμα»-με-νάιρα-και-πώς-η-Νιγηρία-τιμωρεί-τον-«ευτελισμό»-του-νομίσματός-της-που-κατρακυλά

Οι Νιγηριανοί επιδίδονται εδώ και χρόνια στο «ψέκασμα», δηλαδή στο πέταγμα μετρητών στον αέρα, για διασκέδαση σε πάρτι ή ως δώρο σε γάμους. Βασικό έθιμο της κουλτούρας της χώρας και σύμβολο επίδειξης και πρακτική που ενώνει ένα εθνοτικά διχασμένο έθνος.

Τώρα κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης έξι μηνών ή με πρόστιμο λόγω της εκστρατείας της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς κατά της «κατάχρησης του νάιρα» (σσ: το εθνικό νόμισμα της χώρας»

Το νόμισμα της Νιγηρίας έχει υποχωρήσει κατά 70% μέσα σε δύο χρόνια, μετά από δύο υποτιμήσεις, στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής ατζέντας του προέδρου Μπόλα Τινιούμπου για την αναζωογόνηση της χειμαζόμενης οικονομίας. Ο Τινιούμπου έκοψε τις δαπανηρές επιδοτήσεις βενζίνης, αναμόρφωσε την κεντρική τράπεζα και κατάργησε τη σύνδεση του νομίσματος με το δολάριο.

Όμως, με το νάιρα να παραμένει ευάλωτο, οι αρχές έχουν στραφεί και σε ανορθόδοξα μέτρα για την υπεράσπισή του. Η Επιτροπή Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος (EFCC) αναβίωσε έναν νόμο του 2007 που έχει χρησιμοποιηθεί ελάχιστα για να απαγγείλει κατηγορίες σε εκατοντάδες άτομα για ευτελισμό του νομίσματος μέσω του… «ψεκάσματος» τιμωρώντας όσους καταδικάζονται, με πρόστιμα ή φυλάκιση.

