Μετοχές, εταιρείες και podcast – Από πού έβγαλε τα εκατομμύριά της η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Λίγο πριν φτάσει στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για να αναλάβει την αμερικανική πρεσβεία και πριν παρουσιαστεί στη Γερουσία για την καθιερωμένη ακρόαση πριν από την έγκριση του διορισμού, δημοσιοποιήθηκε το «πόθεν έσχες» της πρώην παρουσιάστριας του Fox.

Το έγγραφο κατατέθηκε τον Φεβρουάριο και δημοσιοποιήθηκε στα τέλη Μαΐου.

Η περιουσιακή κατάσταση που υπέβαλε η ίδια αναφέρει ότι το 2024 τα έσοδά της έφτασαν το 1,7 εκατ. δολάρια.

Το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός της, όπως αναφέρει το Business Insider, προήλθε από διάφορες εργασίες παροχής συμβουλών και συγκέντρωσης χρημάτων (fundraising).

Στους πελάτες της περιλαμβάνονταν δύο super PACs (πολιτικές επιτροπές) υπέρ του Τραμπ, το Right for America και το Make America Great Again, Again!. Ακόμη περιλαμβάνεται μια εταιρεία που ονομάζεται Adelanto Healthcare Ventures.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη πηγή εσόδων της Γκιλφόιλ ήταν το podcast της, το «The Kimberly Guilfoyle Show» στη δεξιά πλατφόρμα βίντεο Rumble, από το οποίο κέρδισε σχεδόν 770.000 δολάρια ως οικοδέσποινα του.

Η Γκιλφόιλ αποκάλυψε και περιουσιακά στοιχεία αξίας μεταξύ 4 και 18,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει γενικά να αναφέρουν μόνο το εύρος της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων και όχι τα ακριβή ποσά.

Αναφέρθηκε ως διευθύνουσα σύμβουλος και ιδρύτρια μιας εταιρείας branding οινοπνευματωδών ποτών με την επωνυμία «American Dream Corp», η οποία έχει πλέον διαλυθεί.

Επρόκειτο για εταιρεία που θα απευθυνόταν στη βασική δημογραφική ομάδα «υποστηρικτών της America First» και θα λανσάριζε μάρκες βότκας και σαμπάνιας. Η εταιρεία, όπως καταγράφεται στο έγγραφο αξίζει μεταξύ 1 και 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Επίσης, αναφέρει η ίδια ότι είναι διευθύνον μέλος και ιδιοκτήτρια μιας εταιρείας με την επωνυμία «Metropolitan Medspa» που εδρεύει στο Παλμ Μπιτς Γκάρντενς με αξία 1-5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα άλλα περιουσιακά της στοιχεία περιλαμβάνουν μετοχές και επενδυτικά κεφάλαια, συνολικής αξίας μεταξύ 1,7 και 7,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τέλος η Γκιλφόιλ έχει στην κατοχή της μετοχές της Apple αξίας 45.000 δολάρια, τουλάχιστον 36.000 δολάρια σε μετοχές της Alphabet (μητρικής εταιρείας της Google) και τουλάχιστον 30.000 δολάρια σε μετοχές της Amazon. Συμφώνησε πάντως να μεταβιβάσει τις περισσότερες από τις μετοχές μετά την επιβεβαίωση του διορισμού της από τη Γερουσία.