Γενικός Διευθυντής στο Four Seasons Resort and Residences Porto Heli ο Ian-Robert Ciappara

Η Four Seasons εταιρία πολυτελούς φιλοξενίας και κατοικιών, σε συνεργασία με τη Hinitsa Bay Holdings, ανακοινώνουν ότι ο Ian-Robert Ciappara, ανώτατο στέλεχος στη Four Seasons με πολυετή διεθνή εμπειρία στον κλάδο φιλοξενίας, αναλαμβάνει τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή στο νέο Four Seasons Resort and Residences Porto Heli. Το resort αναμένεται να ανοίξει το 2027.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση ο Ian επιστρέφει στην Ελλάδα, καθώς από το 2009 έως το 2011 είχε διατελέσει ο πρώτος Area Director of Marketing για το The Westin και το The Romanos στο Costa Navarino.

Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της φιλοξενίας, ο Ian έχει εργαστεί σε 15 διαφορετικούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο – από τα πρώτα του βήματα στην πατρίδα του, τη Μάλτα, μέχρι την Πόλη του Μεξικό, το Πουέρτο Ρίκο, την Κολομβία, το Λονδίνο, την Ελλάδα, την Ιταλία και πιο πρόσφατα στη Κόστα Ρίκα ως Γενικός Διευθυντής στο Four Seasons Papagayo, το οποίο έχει διακριθεί ως το #1 Resort στην Κεντρική Αμερική στα βραβεία Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2024. Ο Ian έγινε μέλος της Four Seasons το 2018.

Ο Adrian Messerli, Πρόεδρος, Hotel Operations, Four Seasons σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία, δήλωσε:

«Είμαι χαρούμενος που ο Ian αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο Πόρτο Χέλι. Είμαι σίγουρος ότι η εμπειρία και η γνώση του στην παγκόσμια και ελληνική αγορά φιλοξενίας θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη αυτών των εξαιρετικών εγκαταστάσεων».

Ο Paul Coulson, Πρόεδρος της Hinitsa Bay Holdings, επεσήμανε:

«Πρόκειται για έναν εξαιρετικό διορισμό και η παγκόσμια εμπειρία του Ian στην ανάπτυξη πολυτελών θέρετρων θα συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία μιας απαράμιλλης εμπειρίας για τους επισκέπτες μας σε έναν προορισμό που ελπίζουμε να αναδειχθεί σε εμβληματικό για τη φιλοξενία».

Με τοποθεσία στο γραφικό σκηνικό της Νοτιοανατολικής Ελλάδας, το Four Seasons Resort and Residences Porto Heli, σε συνεργασία με το Hinitsa bay Holdings, θα προσφέρει θέα στον Αργολικό Κόλπο και στο κοντινό νησί των Σπετσών. Η επέκταση και η αναβάθμιση θα μετατρέψουν την υπάρχουσα παραθαλάσσια εγκατάσταση που σήμερα εκτείνεται σε 750 στρέμματα και 3,25 χιλιόμετρα (3.250 μέτρα) ακτογραμμής, σε μια νέα εμπειρία Four Seasons με 80 δωμάτια και σουίτες και 30 μπανγκαλόου, καθώς και ιδιωτικές βίλες με την υπογραφή της Four Seasons. Χάρη στην ιδανική και προνομιακή του τοποθεσία, οι επισκέπτες και οι κάτοικοι θα έχουν εύκολη πρόσβαση στην παραλία, στο κέντρο της πόλης που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση καθώς και σε εκτενή μονοπάτια πεζοπορίας, σε συνδυασμό πάντα με τις υπηρεσίες και τις ανέσεις του Four Seasons.

Σχολιάζοντας την ανάληψη των νέων καθηκόντων και την πρόσφατη άφιξή του στο Πόρτο Χέλι, ο Ian Ciappara δήλωσε:

«Χαίρομαι πολύ που αναλαμβάνω το opening αυτού του συναρπαστικού project στον κόλπο της Χινίτσας. Η παρουσία μου στο Πόρτο Χέλι σε αυτό το στάδιο του έργου είναι ιδιαίτερα δυναμική και θα μου επιτρέψει να συνδεθώ πραγματικά με την τοπική κοινότητα και να γνωρίσω αυτή την πανέμορφη περιοχή. Είχα τη χαρά να ζήσω 3 χρόνια στην Ελλάδα, πριν από 15 χρόνια, και έχω τόσες πολλές όμορφες αναμνήσεις από αυτή την περίοδο της ζωής μου ώστε ανυπομονώ να συνδεθώ ξανά με αυτό τον τόπο καθώς «δημιουργούμε» το Four Seasons Porto Heli».

Εκτός από το ισχυρό επιχειρησιακό και ηγετικό του υπόβαθρο, η καριέρα του Ian ξεκίνησε αρχικά στον τομέα του marketing και της ανάπτυξης προϊόντων στον κλάδο της φιλοξενίας. «Εξακολουθώ να έχω έντονο ενδιαφέρον για το marketing», τονίζει. «Η επιτυχία προέρχεται από την συνειδητοποίηση ότι τα πάντα σε ένα ξενοδοχείο έχουν έναν σκοπό, μια ιστορία και ένα λόγο ύπαρξης. Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω αυτό το ταξίδι εδώ στο εντυπωσιακό σκηνικό του Πόρτο Χέλι, διατηρώντας τον χαρακτήρα που κάνει αυτή την τοποθεσία τόσο ξεχωριστή και δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες για την ανάδειξη του προορισμού και της υπέροχης τοπικής κουλτούρας».