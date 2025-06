«Αηδιαστικό βδέλυγμα» – «Ασυγκράτητος» ο Μασκ κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Ο πάλαι ποτέ ένθερμος υποστηρικτής του Αμερικανού Προέδρου και σημαντικός χρηματοδότης, με πάνω από 250 εκατ. δολάρια, της προεκλογικής του εκστρατείας, εδώ και καιρό είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις του για τις οικονομικές πολιτικές του Τραμπ.

Πλέον, είναι ασυγκράτητος. Με ανάρτησή του στο X καταφέρθηκε εναντίον του νομοσχεδίου για τη μείωση των φόρων και των δαπανών χαρακτηρίζοντάς το «αηδιαστικό βδέλυγμα» που θα εκτοξεύσει τα ελλείμματα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.

«Λυπάμαι, αλλά δεν το αντέχω άλλο», έγραψε, μεταξύ άλλων ο Μασκ.«Ντροπή σε όσους το ψήφισαν: ξέρετε ότι κάνατε λάθος. Το ξέρετε».

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore.

This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.

Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it.

— Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025