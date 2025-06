Πληθωρισμός: Άλμα στο 3,3% τον Μάιο – Αποκλιμάκωση στο 1,9% στην Ευρωζώνη

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική αρχή, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ανήλθε στο 3,3% από 2,6% τον Απρίλιο. Τον Μάρτιο ο πληθωρισμός ανερχόταν σε 3,1%, τον Φεβρουάριο σε 3%, τον Ιανουάριο σε 3,1% και τον Δεκέμβριο σε 2,9%, ενώ τον Μάιο του 2024 ανερχόταν σε 2,4%.

Οι τιμές στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 3,3% (από αύξηση 2,6% τον Απρίλιο).

Οι υπηρεσίες παραμένουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς οι τιμές τους αυξήθηκαν κατά 5,1% τον Μάιο, ωστόσο κατεγράφη μικρή επιβράδυνση σε σχέση με τον Απρίλιο (5,3%).

Στην ενέργεια, οι τιμές μειώθηκαν κατά 1,5% έναντι μείωσης 4,7% τον Απρίλιο.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,9% τον Μάιο του 2025 από 2,2% τον Απρίλιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat.

Ο υψηλότερος πληθωρισμός κατεγράφη στην Εσθονία (4,6% από 4,4% τον Απρίλιο), την Κροατία (4,3% από 4% τον Απρίλιο) και τη Σλοβακία (4,3% από 3,9% τον περασμένο μήνα).

Τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού κατεγράφησαν στην Κύπρο (0,4% από 1,4% τον Απρίλιο), τη Γαλλία (0,6% από 0,9% τον περασμένο μήνα) και την Ιρλανδία (1,4% από 2%).

Στη Γερμανία ο πληθωρισμός διαμορφώνεται για τον Μάιο στο 2,1% από 2,2% τον Απρίλιο, στην Ιταλία στο 1,9% από 2% και στην Ισπανία στο 1,9% από 2,2%.

Euro area #inflation expected to be 1.9% in May 2025, down compared to April 2025. Components: food, alcohol & tobacco +3.3%, services +3.2%, other goods +0.6%, energy -3.6% – flash estimate https://t.co/7ovXSgM7V9 pic.twitter.com/XtB3ErmvPF

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) June 3, 2025