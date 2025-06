Πού-«οδηγεί»-η-κινεζική-«μάχη»-για-τα-125-ηλεκτρικά-αστικά-λεωφορεία-αξίας-88,3-εκατ.-ευρώ

Οι προσφορές από Zhongtong Bus Holding και Yutong Bus, η απόρριψη του τεχνικού φακέλου της πρώτης και η αποδοχή της δεύτερης. Ποιος είναι ο διαγωνισμός για την προμήθεια 125 Ηλεκτρικών Αστικών Οχημάτων, 12 μέτρων, καθώς και των φορτιστών.

Ανάμεσα σε δύο μεγάλους Κινεζικούς ομίλους – προμηθευτές, «παίχτηκε» ο διαγωνισμός που προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 125 Ηλεκτρικών Αστικών Οχημάτων, 12 μέτρων με στόχο τον εκσυγχρονισμό του στόλου των Μέσων Μεταφοράς, καθώς και των παρελκομένων (φορτιστών βραδείας φόρτισης) αυτών. Το ύψος της προμήθειας ανέρχεται σε 88,35 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).

Κινέζοι (Yutong) εναντίων Κινέζων (Zhongtong) σημειώσατε… 1

Οι δύο υποψήφιοι «μνηστήρες» από την μεγάλη Ασιατική χώρα ήταν οι Zhongtong Bus Holding Co. Ltd 2 και Yutong Bus Co., Ltd που έδωσαν σχετικές προσφορές, όπως προκύπτει και από επίσημα έγγραφα του υπουργείου, προς επιβεβαίωση όσων κυκλοφορούσαν στην αγορά για τους πιθανούς προμηθευτές των οχημάτων. Μάλιστα, υπήρχε μια περιέρρευσα… ατμόσφαιρα ότι πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά φέρονταν να είναι αυτή της Yutong, που ήδη έχει παρουσία στην χώρα «προσφέροντας» και οχήματα που ήδη κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Υπό μία έννοια, οι τότε εκτιμήσεις φαίνεται να επιβεβαιώνονται καθώς, βάσει επίσημης απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και μεταφορών, Κ. Κυρανάκη, και μετά από αποδοχή σχετικών πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, γίνεται αποδεκτή η τεχνική προσφορά της εταιρίας YUTONG BUS CO. LTD η οποία πληροί τους όρους της Διακήρυξης, ενώ απορρίπτεται αυτή της ZHONGTONG BUS HOLDING CO. LTD, η οποία, λόγω ελλείψεων, δεν βαθμολογήθηκε και απορρίφθηκε.

Όπως προκύπτει, η προσφορά της δεύτερης κινεζικής είχε εξαρχής ασάφειες και ελλείψεις, όπως τουλάχιστον εκτίμησε η επιτροπή διαγωνισμού, ότι η εταιρεία δεν απέδειξε (προκαταρκτικώς) του ότι διαθέτει την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ενώ η προσφορά της δεν συμβάδιζε με όρους της προκήρυξης ως προς την προμήθεια οχημάτων κ.α.. Άρα, ο διαγωνισμός προχωρά με έναν υποψήφιο, την Yutong, ενώ μένει να φανεί αν υπάρξει αντίδραση από την Zhongtong.

Η προμήθεια

Στο αντικείμενο της προμήθειας συμπεριλαμβάνεται και η κατάρτιση έκθεσης εγκατάστασης των φορτιστών βραδείας φόρτισης στα αμαξοστάσια της Αττικής. Επίσης, στην προμήθεια συμπεριλαμβάνονται όλα τα εγχειρίδια, τα τεχνικά έγγραφα και οι εικονογραφημένοι κατάλογοι εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση οδηγών, τη λειτουργία, τη συντήρηση, τη γενική επισκευή, την ανίχνευση και αποκατάσταση βλαβών και την επισκευή των οχημάτων, των παρελκομένων, καθώς και του βιβλίου «ιστορικού» του κάθε οχήματος. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή για την προμήθεια 125 οχημάτων και των παρελκομένων τους (63 φορτιστές). Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο καθότι αφορά σε ένα είδος αγαθού προς προμήθεια (ηλεκτρικό αστικό όχημα με τα παρελκόμενα του). Το ύψος της προμήθειας ανέρχεται σε 88,35 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Η δαπάνη του διαγωνισμού βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα το έργο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ», που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο συνολικός χρόνος παράδοσης του συνόλου των Λεωφορείων, στην Αττική, ορίζεται σε 270 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Για την ιστορία, και καθώς οι 2 όμιλοι θεωρούνται εκ των ηγετών σε μεταφορές – παραγωγή οχημάτων, στην Ελλάδα έχει ήδη παρουσία η Yutong με 250 ηλεκτρικά οχήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, η έλευση της εταιρείας στην Ελλάδα επισφραγίστηκε και με τη σύσταση της θυγατρικής Yutong Gr. Με την άλλη, επίσης κινεζική εταιρεία, να επιθυμεί, κατά πώς φαίνεται, να «ρίξει δίχτυα» στην χώρα μας.