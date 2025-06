ΕΕ – Ευρωζώνη: Στο 0,6% η ανάπτυξη το α’ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο 2024

Το τέταρτο τρίμηνο του 2024, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,3% στην ευρωζώνη και κατά 0,4% στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5% στην ευρωζώνη και κατά 1,6% στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2025, μετά από +1,2% στην ευρωζώνη και +1,4% στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

Βάσει των στοιχείων της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, η Ελλάδα κατέγραψε μηδενική ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανάπτυξη 2,2% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2024.

