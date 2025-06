Στα άκρα η κόντρα Μασκ -Τραμπ: Τα δισεκατομμύρια, ο Επστάιν και ένα «διαζύγιο» που αλλάζει τις ισορροπίες

Η Αμερική παρακολουθεί έναν ιστορικό εμφύλιο στην κορυφή της συντηρητικής ελίτ.

Η σπίθα άναψε με το νομοσχέδιο-μαμούθ του Τραμπ – ένα πακέτο φοροελαφρύνσεων και δαπανών, που ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει «το μεγαλύτερο στη σύγχρονη ιστορία» και ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου θεωρεί «αηδιαστικό βδέλυγμα».

Ο Μασκ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι του απέκρυψε το πλήρες περιεχόμενο του νομοσχεδίου, το οποίο και όπως λέει (με πολλούς οικονομολόγους να συμφωνούν) έρχεται να διογκώσει επικίνδυνα το δημοσιονομικό έλλειμμα και να καταχρεώσει τις επόμενες γενιές.

Ο Μασκ είναι απολύτως ασυγκράτητος. «Το όνομα του Τραμπ είναι στη λίστα Έπσταϊν», γράφει σε ανάρτησή του στο Χ, αφήνοντας να εννοηθεί πως αυτός είναι ο λόγος που η λίστα δεν δημοσιοποιείται. Το σχόλιο πέφτει σαν βόμβα στην Ουάσιγκτον.

Λίγες ώρες πριν, είχε δηλώσει ότι «χωρίς εμένα, ο Τραμπ θα είχε χάσει τις εκλογές» και είχε καλέσει δημόσια σε απόσυρση του νομοσχεδίου με την καμπάνια Kill the Bill, ενώ στηρίζει ακόμη και προτάσεις για παραπομπή του προέδρου.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025