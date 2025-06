Ταραχές-στο-Λος-Άντζελες:-Ο-Τραμπ-«κατεβάζει»-700-πεζοναύτες-και-χιλιάδες-μέλη-της-εθνοφρουράς-στην-πόλη

Εκατοντάδες πεζοναύτες, χιλιάδες μέλη της εθνοφρουράς: ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε κατά τρόπο άνευ προηγουμένου χθες Δευτέρα στα επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές στο Λος Άντζελες, λαμβάνοντας μέτρα που κατήγγειλαν, χαρακτηρίζοντας εντελώς δυσανάλογα και παράνομα, αντίπαλοι του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ.

Έπειτα από αρκετές ημέρες αναμετρήσεων, ενίοτε βίαιων, ανάμεσα στις δυνάμεις επιβολής της τάξης και διαδηλωτές που αντιτίθενται στην πολιτική σκληρής καταστολής της παράτυπης μετανάστευσης, ο 78χρονος αρχηγός του κράτους έλαβε χθες την εξαιρετικά ασυνήθιστη απόφαση να αναπτύξει εντός αμερικανικής επικράτειας 700 μέλη των πεζοναυτών. Tensions in Los Angeles are escalating after Donald Trump deployed hundreds of National Guard troops to tackle protests against his administration's crackdown on illegal immigration. Read more: https://t.co/2Z5or9vyJX pic.twitter.com/jneNIlHa1k — Sky News (@SkyNews) June 9, 2025 nn”}” data-type=”thetimes|-.Addon.Features.ContentComponents.HtmlEditor.Components.HtmlSnippets.Twitter” data-area=”Default”>

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Πενταγώνου, διέταξε κατόπιν να κινητοποιηθούν ακόμη 2.000 μέλη της εθνοφρουράς, σώματος που θεωρητικά αποτελεί εφεδρεία. Θα προστεθούν στα 2.100 που είχε ήδη διατάξει ο αρχηγός του κράτους να αναπτυχθούν στη δεύτερη μεγαλύτερη αμερικανική μεγαλούπολη.

Το μέτρο προκάλεσε οργή και σύγχυση σε πολλούς, ιδίως διαδηλωτές, αλλά και πολιτικούς των Δημοκρατικών, που κατηγορούν τον πρόεδρο πως ρίχνει λάδι στη φωτιά.

Η Κέλι Ντίμερ, 47χρονη διαδηλώτρια, κατήγγειλε την «αλλόκοτη» απόφαση να αναπτυχθεί ο αμερικανικός στρατός εναντίον πολιτών που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. «Υποτίθεται πως μας προστατεύουν, αλλά (…) τους στέλνουν να μας επιτεθούν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας πως πλέον οι ΗΠΑ «δεν είναι δημοκρατία».

Γκάβιν Νιούσομ: «Διεστραμμένη φαντασίωση ενός δικτατορικού προέδρου»

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο Γκάβιν Νιούσομ, που έχει ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της ανάπτυξης της εθνοφρουράς, έκρινε πως η ανάπτυξη των πεζοναυτών το μόνο που θα εκπληρώσει είναι η «διεστραμμένη φαντασίωση ενός δικτατορικού προέδρου».

Ο κυβερνήτης Νιούσομ επέκρινε επίσης την αναγγελθείσα αποστολή 2.000 επιπλέον εφέδρων, ενώ οι πρώτοι δεν έχουν καν λάβει όπως τόνισε ούτε νερό, ούτε τροφή. «Έχουν αναπτυχθεί 300, οι υπόλοιποι περιμένουν, αναξιοποίητοι, σε ομοσπονδιακά κτίρια, χωρίς διαταγές», ανέφερε ο κ. Νιούσομ μέσω X. «Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με τη δημόσια ασφάλεια, αφορά το χάιδεμα του εγώ ενός επικίνδυνου προέδρου», εξεμάνη.

Ξεκάθαρα αποφασισμένος να σκληρύνει τον τόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε μέσω Truth Social απευθυνόμενος σε αυτούς που χαρακτήρισε συμμετέχοντες σε «ανταρσία», «πληρωμένους» μάλιστα: «αν φτύνουν, θα χτυπάμε, και σας υπόσχομαι πως θα χτυπάμε πιο σκληρά από ποτέ».

Μέλη της εθνοφρουράς με στρατιωτικές στολές, εφοδιασμένοι με ρόπαλα και ασπίδες αντιμετώπισης ταραχών, αναπτύχθηκαν χθες μπροστά σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης της πόλης. Απέναντί τους, διαδηλωτές φώναζαν «γουρούνια, γυρίστε σπίτια σας!».

Ολοένα πιο ογκώδες πλήθος συνέκλινε στο κέντρο του Λος Άντζελες, όπου αστυνομικοί χώριζαν τους διαδηλωτές από ομοσπονδιακούς πράκτορες. Κουφάρια απανθρακωμένων αυτοκινήτων είναι σπαρμένα στους δρόμους, απομεινάρια των ταραχών που οδήγησαν σε 56 συλλήψεις μέσα σε δυο ημέρες.

Ιδιοκτήτρια μικρού εμπορικού καταστήματος, που προτίμησε να παραμείνει ανώνυμη, δήλωσε στο AFP πως τάσσεται υπέρ της σκληρής αντιμετώπισης των ταραχών από πλευράς ομοσπονδιακών αρχών. «Είναι απαραίτητη για να σταματήσουν οι βανδαλισμοί», είπε καθώς η πρόσοψη του καταστήματός της ήταν γεμάτη γκραφίτι.

Την Παρασκευή, διαδηλωτές προσπάθησαν να εμποδίσουν τις βίαιες συλλήψεις μεταναστών από την ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία αρμόδια για την επιβολή του νόμου ως προς τη μετανάστευση (ICE). «Είδα τον πατέρα μου καθώς του περνούσαν χειροπέδες», ήταν εμπειρία «πολύ τραυματική», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Χουλιάν, που δήλωσε γιος του Μάριο Ρομέρο, συλληφθέντα από την ICE.

Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας Ρομπ Μπόντα ανακοίνωσε χθες πως προσφεύγει εναντίον του προέδρου Τραμπ στη δικαιοσύνη, κρίνοντας πως η απόφασή του να κινητοποιήσει την εθνοφρουρά δίχως έγκριση του κυβερνήτη της πολιτείας «παραβιάζει» το Σύνταγμα.

Δήμαρχος του Λος Άντζελες: Χρησιμοποιούν την πόλη ως πεδίο για πειραματισμούς

Η Δημοκρατική δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας διαβεβαίωσε από την πλευρά της πως η περίμετρος των επεισοδίων δεν εκτείνεται παρά σε «μερικές οδούς» του κέντρου. Η Μπας κατηγόρησε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί την πόλη της ως «δοκιμαστικό πεδίο» για την ανάληψη ελέγχου από τις τοπικές και πολιτειακές αρχές, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση απολύτως αδικαιολόγητη.

Σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι «το Λος Άντζελες χρησιμοποιείται ως πεδίο δοκιμής για το τι συμβαίνει όταν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρεμβαίνει και αφαιρεί την εξουσία από την πολιτεία ή την τοπική αυτοδιοίκηση», προσθέτοντας ότι η ίδια διαφωνεί με τη χρήση της πόλης «για πειραματισμούς». «Ξέρετε τι κάνουν η Εθνοφρουρά; Φυλάνε δύο κτίρια… αυτό κάνουν. Και τώρα χρειάζονται και πεζοναύτες από πάνω;» σημείωσε η Μπας, υποστηρίζοντας επιπλέον ότι ο Τραμπ συνεχάρη την Εθνοφρουρά για την αποκατάσταση της τάξης, προτού καν φτάσουν στην πόλη. Τόνισε ότι η πόλη ήταν ήρεμη πριν ξεκινήσουν οι εφόδοι της ICE την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας πως «το χάος ξεκίνησε από την Ουάσιγκτον» και ότι «τίποτα δεν δικαιολογούσε τις εφόδους».

«Δεν δικαιολογούσαν οι ταραχές μια τόσο μεγάλη παρέμβαση»

Αν κανείς πιστέψει τον Ντόναλντ Τραμπ, η καλιφορνέζικη μητρόπολη επρόκειτο να «σβηστεί από τον χάρτη» αν δεν έδινε διαταγή να αναπτυχθεί η εθνοφρουρά. Εκδοχή που αντέκρουσε ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες Νέιθαν Χόκμαν.

«Δεν διαπιστώσαμε ταραχές μεγάλου εύρους, που θα απαιτούσαν 2.000 εθνοφρουρούς και 500 ή 700 επιπλέον στρατιώτες», αντέταξε στο τηλεοπτικό δίκτυο NewsNation.

Ο κυβερνήτης Νιούσομ, δυνητικός υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο το 2028, συγκαταλέγεται στους αγαπημένους στόχους του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, που πέταξε χθες πως θα ήταν «σούπερ» αν συλλαμβανόταν ο Δημοκρατικός.

Ο άνθρωπος στον οποίο ανέθεσε την εκτέλεση του προγράμματός του για μαζικές απελάσεις μεταναστών, ο Τομ Χόμαν, διαβεβαίωσε χθες πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει «καμιά πρόθεση» να συλλάβει τον κυβερνήτη, διαβεβαιώνοντας πως το προεδρικό σχόλιο αφαιρέθηκε από το «πλαίσιό του» και παρερμηνεύθηκε.