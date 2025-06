Νέα-προγράμματα-ρεύματος-και-φυσικού-αερίου-από-την-Ελίν

Σταθερά δίπλα στον καταναλωτή, η ελίν παρουσιάζει τα νέα προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας Power On! Blue Now και Power On! Blue Now + και φυσικού αερίου Gas On! Fixed Now, τα οποία προσφέρουν σταθερές χρεώσεις χωρίς αναπροσαρμογές και με ευελιξία στη διάρκεια του συμβολαίου.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, μέσα από τα νέα προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας Power On! Blue Now και Power On! Blue Now + για οικιακούς καταναλωτές, η ελίν προσφέρει σταθερές χρεώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Παράλληλα, οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι τη διάρκεια του Συμβολαίου που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους, ανάμεσα σε 12,18 ή και 24 μήνες. Επιπλέον, σε συνδυασμό με το νέο προνομιακό πρόγραμμα φυσικού αερίου Gas On! Fixed Now εξασφαλίζεται διπλή σταθερότητα σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο, σε μία περίοδο έντονης αβεβαιότητας και αστάθειας των τιμών της ενέργειας.

Αναλυτικότερα, επιλέγοντας το Power On! Blue Now, οι καταναλωτές επωφελούνται από σταθερό μηνιαίο πάγιο μόνο 4,90€ και σταθερή χρέωση κιλοβατώρας 0,1099€ για 24 μήνες, ενώ με το Power On! Blue Now + το μηνιαίο πάγιο είναι 9,90€ με την τιμή ανά kWh να διαμορφώνεται στα 0,0899€ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα*. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα φυσικού αερίου Gas On! Fixed Now για οικιακούς καταναλωτές με αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου προσφέρεται με πάγιο μόνο 7,90€ ανά μήνα, σταθερή χρέωση φυσικού αερίου 0,0359€/kWh και διάρκεια συμβολαίου 12,18 ή 24 μήνες.

Σημειώνεται ότι για κάθε νέα αίτηση συμμετοχής σε κάποιο από τα νέα προγράμματα, η εγγύηση ορίζεται στα μόλις 50€ ανεξάρτητα από τον τύπο της παροχής ή την διάρκεια του συμβολαίου** και με δυνατότητα μηδενικής εγγύησης με ενεργοποίηση πάγιας πληρωμής των λογαριασμών του πελάτη.

Οι καταναλωτές που θα επιλέξουν τα συγκεκριμένα προγράμματα θα επωφεληθούν επίσης με έως και 7.500 πόντους στο πρόγραμμα πιστότητας ελίν up επιβράβευση για κάθε παροχή τους ξεχωριστά, για να τους εξαργυρώσουν σε οποιοδήποτε πρατήριο του δικτύου της εταιρίας σε καύσιμα, αξεσουάρ ή δώρα για όλη την οικογένεια, ενώ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ακόμα 200 πόντους για κάθε μήνα παραμονής τους στο πρόγραμμα.

Με πάνω από 70 χρόνια εμπειρίας στην ελληνική αγορά, η ελίν φροντίζει διαρκώς να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Από το 2019 έχει εισέλθει δυναμικά στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου με τα εμπορικά σήματα ελίν electricon και ελίν aerion προσφέροντας σταθερότητα, ασφάλεια και ευελιξία σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις πανελλαδικώς, μέσα από τις αξιόπιστες λύσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που παρέχει.