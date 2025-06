Συρία:-Τουλάχιστον-22-νεκροί-σε-τρομοκρατική-επίθεση-σε-ελληνορθόδοξη-εκκλησία-στη-Δαμασκό

Επίθεση καμικάζι στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 22 ανθρώπους χθες Κυριακή στη Δαμασκό, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των de facto αρχών, που κατηγόρησαν μέλος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) πως τη διέπραξε.

Το υπουργείο Εξωτερικών στη Δαμασκό ανέφερε πως ο δράστης, που «ανήκε στην τρομοκρατική οργάνωση Ντάες» (σ.σ. συντομογραφία του ISIS στα αραβικά) εισέβαλε στην εκκλησία του Αγίου Ηλία, στη συνοικία Ντουέλα της Δαμασκού, «άνοιξε πυρ» και κατόπιν «πυροδότησε εκρηκτικά» με τα οποία ήταν ζωσμένος.

Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για έναν δράστη (και πιθανόν και δεύτερο άτομο) που άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως πριν εκραγεί η βόμβα.

BREAKING: A suicide attack took place at the St. Elias church in Dwel’a, on the eastern outskirts of Damascus.pic.twitter.com/Pen5sp25cc

There are concerns that HTS security forces may be interfering with the crime scene.

They encircled St. Elias Church shortly after the attack.

We urgently need international investigators on the ground — with the support of Greece and Cyprus — to ensure transparency and justice. pic.twitter.com/H1lN7Y8sZO

— Greco-Levantines World Wide (@GrecoLevantines) June 22, 2025