«brand-της-Χρονιάς»-το-betano-της-kaizen-gaming

Η Kaizen Gaming διακρίθηκε με τρία βραβεία στην τελετή των EGR Marketing and Innovation Awards 2025, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου, στο Λονδίνο. Συγκεκριμένα, η εταιρεία τιμήθηκε με το βραβείο «Brand of the Year – B2C» για το premium brand της, Betano, καθώς και με τα βραβεία «Innovation in Sports Betting» και «Best Native App».

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η χρονιά που πέρασε αποτέλεσε ορόσημο για την Kaizen Gaming, καθώς σηματοδοτήθηκε από την παρουσίαση της νέας εμπορικής ταυτότητας του Betano, η οποία προβλήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από στρατηγικές χορηγίες σε κορυφαίες διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, όπως το UEFA EURO 2024™, το CONMEBOL Copa América™ 2024, το UEFA Europa League και το UEFA Conference League, καθώς και σε σημαντικά εθνικά πρωταθλήματα, όπως το Brasileirão Betano (Πρωτάθλημα Βραζιλίας) και το Torneo Betano (Πρωτάθλημα Αργεντινής).

Οι διακρίσεις στις κατηγορίες «Innovation in Sports Betting» και «Best Native App» υπογραμμίζουν τη σταθερή προσήλωση της Kaizen Gaming στην καινοτομία με επίκεντρο τον χρήστη, προσφέροντας εμπειρίες που ξεχωρίζουν για τη διαδραστικότητα και τον mobile-first σχεδιασμό τους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η εταιρεία διακρίνεται στην κατηγορία «Best Native App», επιβεβαιώνοντας την τεχνολογική της υπεροχή και τη σπουδαία δουλειά που γίνεται στα τμήματα Τεχνολογίας, Προϊόντος και Καινοτομίας της Kaizen Gaming.

Ο Pablo Puertas, Διευθυντής Μάρκετινγκ της Kaizen Gaming, δήλωσε:

«Η χρονιά που πέρασε ήταν καθοριστική για την Kaizen Gaming. Δεν περιοριστήκαμε σε μια νέα εικαστική ταυτότητα για το Betano, αλλά ενισχύσαμε τη θέση του ως ένα σύγχρονο, premium και αξιόπιστο brand, γεμάτο αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα. Μέσα από τολμηρές 360° καμπάνιες και στρατηγικές χορηγίες, συνδεθήκαμε με εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, με τρόπους αυθεντικούς και προσαρμοσμένους σε κάθε αγορά. Αυτή η στρατηγική υπερβαίνει το branding. Αντικατοπτρίζει τη γενικότερη δέσμευσή μας να προσφέρουμε τις πιο καινοτόμες, υπεύθυνες και ποιοτικές εμπειρίες gaming.

Το ότι κερδίζουμε ξανά το βραβείο για το “Best Native App” και για το “Innovation in Sports Betting” δείχνει ότι είμαστε στον σωστό δρόμο. Πλέον, μπορούμε να πούμε με σιγουριά, ότι το Betano είναι ένα πραγματικά premium παγκόσμιο brand, ικανό να διεκδικήσει ηγετική θέση σε κάθε αγορά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές, αλλά κυρίως στους “Kaizeners”, που βρίσκονται πίσω από κάθε επιτυχία μας».

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του 2024, το πρώτο εξάμηνο του 2025 αποτέλεσε ένα εντυπωσιακό διάστημα για την Kaizen Gaming, με πληθώρα παγκόσμιων στρατηγικών συνεργασιών με πιο πρόσφατη αυτή με τη FIFA για το FIFA Club World Cup 2025™ στη Νότια Αμερική, καθώς και τη μακροχρόνια συνεργασία – ορόσημο ως Μεγάλος Χορηγός της River Plate στην Αργεντινή.

Τα EGR Marketing & Innovation Awards επιβραβεύουν τις πιο καινοτόμες και δημιουργικές εταιρείες στον κλάδο του online gaming, αναγνωρίζοντας την εμπορική επιτυχία, τις πρωτοποριακές υπηρεσίες, την άρτια εξυπηρέτηση πελατών και τις κορυφαίες στρατηγικές marketing κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Παρουσιαστής της τελετής των βραβείων στο Λονδίνο ήταν ο Έλληνας κωμικός George Zach.