Ο-πλανήτης-σπρώχνει-δολάρια-στη-wall-street

Την ίδια ώρα που κάποια από τα κεφάλαια που επενδύονταν στη Wall Street έχουν μεταφερθεί στην Ευρώπη, ανάλυση από την Bank of America αποκαλύπτει ότι όχι μόνο η αμερικανική αγορά δεν έχει καταλάβει τίποτα από αυτό το υποτυπώδες «τράβηγμα» αλλά καταγράφει και νέα ιστορικά υψηλά στα χρήματα που εισέρχονται σε αυτή.

Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση οι ξένοι επενδυτές έχουν σπάσει κάθε προηγούμενο καθώς έχουν τοποθετήσει καθαρά από το 1991 έως και τα τέλη του πρώτου τριμήνου πάνω από $128 τρισεκατομμύρια σε αμερικανικά χρηματοοικονομικά assets.

Το φαινόμενο αυτό έχει υπερδιπλασιαστεί την τελευταία 15ετία, με αιχμή τις μετοχές. Δεδομένα της Fed αποκαλύπτουν ότι οι ξένοι ελέγχουν πλέον 18% της κεφαλαιοποίησης του αμερικανικού χρηματιστηρίου, ποσό που μεταφράζεται σε περίπου $19 τρισεκατομμύρια.

Η αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και τα σταθερά μακροπρόθεσμα returns της Wall Street, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις αυξήσεις επιτοκίων, συνεχίζουν να την καθιστούν πόλο έλξης. Σύμφωνα με αναλύσεις του CNBC, οι αμερικανικές μετοχές παραμένουν παγκόσμιο σημείο αναφοράς, χάρη στην τεχνολογική υπεροχή, την ισχυρή νομική προστασία των επενδυτών και την ανεπτυγμένη αγορά κεφαλαίων. Η παγκόσμια εξάρτηση από τις ΗΠΑ ενισχύει το οικονομικό και χρηματοοικονομικό της κύρος σε πρωτόγνωρα επίπεδα, επιβεβαιώνοντας την ηγεμονική της θέση στο διεθνές σύστημα.

Προχωρώντας στα των αμερικανικών δεικτών ο S&P 500 μετά από 125 μέρες αφλογιστίας πήρε και πάλι εμπρός και άρχισε να σπάει το ένα ιστορικό υψηλό μετά το άλλο, καταγράφοντας νέα all-time records, με ώθηση από τον τεχνολογικό και… χρηματοοικονομικό κλάδο. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα των εταιρειών εκείνων από την βαριά και ασήκωτη κεφαλαιοποίηση που έχουν σπάσει τα ταβάνια.

Οι οκτώ λοιπόν κορυφαίες μετοχές του S&P 500 που σημείωσαν ιστορικά ρεκόρ είναι οι εξής: NVIDIA με ετήσια απόδοση (YTD) στο +13,99%, Microsoft Corporation με +16,90%, Broadcom Inc. με +14,40%, JP Morgan Chase & Co. με +19,85%, Netflix Inc. με +45,92%, Palantir Technologies Inc. με +89,30%, Goldman Sachs Group Inc. με +18,10% και Uber Technologies Inc. με +49,74%.

Το εντυπωσιακό είναι ότι πέρα από τις παραδοσιακές τεχνολογικές δυνάμεις (NVIDIA, Microsoft, Broadcom), δυναμική άνοδο καταγράφουν και τραπεζικοί κολοσσοί όπως η JPMorgan και η Goldman Sachs, καθώς και οι εταιρείες που συνδέονται με την καινοτομία και τη συνδρομητική οικονομία όπως η Palantir και η Netflix.

Αυτό αποτυπώνει τη διεύρυνση του ανοδικού κύματος σε πολλαπλούς τομείς της αμερικανικής οικονομίας, ενισχύοντας την αξιοπιστία του ράλι στον S&P 500. Διαγραμματικά ο δείκτης μετά την αναμενόμενη επιβεβαίωση στις επόμενες συνεδρίασης της ανοδικής διάλυσης των 6.150 μονάδων θα ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για τις 6.400 μονάδες.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

June 29, 2025