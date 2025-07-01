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    Tuesday, July 1

    ΣΥΡΙΖΑ: Αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή – Η λίστα με τα ονόματα

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    ΣΥΡΙΖΑ: Αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή – Η λίστα με τα ονόματα

    ΣΥΡΙΖΑ: Αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή – Η λίστα με τα ονόματα

    Ψήφισαν συνολικά 20.145 μέλη του κόμματος (14.166 με φυσική παρουσία και 5.979 με την ηλεκτρονική διαδικασία) και εξελέγησαν 249 μέλη της ΚΕ

    ΣΥΡΙΖΑ

    Ανακοινώθηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τα αποτελέσματα από την υβριδική ψηφοφορία για την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

    Ψήφισαν συνολικά 20.145 μέλη του κόμματος (14.166 με φυσική παρουσία και 5.979 με την ηλεκτρονική διαδικασία) και εξελέγησαν 249 μέλη της ΚΕ. Επιπλέον, προβλέπονται 30 ex officio θέσεις για βουλευτές και ευρωβουλευτές και 13 για μέλη της νεολαίας.

    Δείτε τη λίστα με τα ονόματα των εκλεγμένων ανά περιφέρεια και τουςι σταυρούς που έλαβαν: 

    ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ    
        
    ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ    219
    ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ    179
    ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΥΦΟΥΚ    176
    ΔΕΔΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ    172
    ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ    164
    ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    143
    ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ    107
    ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    67
        
          
    ΑΤΤΙΚΗΣ    
        
    ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    2469
    ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ    2439
    ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ    2403
    ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    2335
    ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ    2084
    ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    1961
    ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    1805
    ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ    1800
    ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ    1793
    ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ    1782
    ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ    1727
    ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ    1672
    ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    1537
    ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΕΝΗ)    1488
    ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ    1371
    ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ    1301
    ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    1277
    ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    1173
    ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ    1158
    ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ    1137
    ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ    1133
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝ – ΠΑΝ)    1132
    ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    1078
    ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΗ    1076
    ΚΥΜΠΙΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    1043
    ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)    984
    ΣΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ    925
    ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ    917
    ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ    907
    ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    889
    ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ    887
    ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    884
    ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ    844
    ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    830
    ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ    805
    ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    803
    ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    789
    ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΖΗΣΗΣ    784
    ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ    780
    ΒΙΣΒΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ    752
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ    742
    ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ    739
    ΚΟΜΗΝΕΑ ΣΟΦΙΑ    737
    ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ    705
    ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    704
    ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ    701
    ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    697
    ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    675
    ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    664
    ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ    662
    ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΘΕΝΙΑ    661
    ΛΙΒΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ    643
    ΤΣΟΥΜΕΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ    628
    ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΡΗΣ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ)    624
    ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ    615
    ΓΚΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)    601
    ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ    596
    ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    595
    ΛΙΟΥΤΑ ΙΩΑΝΝΑ    594
    ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ    592
    ΧΟΡΤΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ    585
    ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    581
    ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ    576
    ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    574
    ΡΗΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    559
    ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)    555
    ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ    553
    ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    552
    ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ(ΑΡΗΣ)    550
    ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ    544
    ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΦΩΤΗΣ    542
    ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    538
    ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ    537
    ΓΚΑΜΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ    534
    ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    527
    ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑ    517
    ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ    515
    ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    506
    ΜΟΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    491
    ΓΙΑΠΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ    483
    ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΦΩΤΗΣ    482
    ΚΟΥΠΕΤΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    468
    ΔΕΔΕΣ ΛΙΟΝΗΣ    462
    ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    454
    ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ    448
    ΒΑΪΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ    445
    ΡΩΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    444
    ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ    431
    ΚΑΪΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ    423
    ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ – BESSON ΑΙΜΙΛΙΑ    419
    ΣΙΑΦΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ    418
    ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ    410
    ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΟΒΑΝΝΑ)    399
    ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ    393
    ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ    393
    ΓΚΙΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ    390
    ΛΑΒΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ    389
    ΣΑΓΡΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    386
    ΜΥΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ    385
    ΓΙΑΤΙΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ    381
    ΒΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ    370
    ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΑΝΑ)    368
    ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ    365
    ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ)    364
    ΖΗΣΗ ΕΦΗ    361
    ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    360
    ΓΚΟΥΛΑΚΗ ΜΗΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ)    354
    ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΑΝΝΑ    336
    ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ    312
    ΤΣΙΑΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ    267
    ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ    264
    ΔΡΙΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ    259
    ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ    240
    ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ    234
    ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ    230
    ΞΕΝΑΚΗ ΖΩΗ    228
    ΤΡΙΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ-ΦΙΛΙΩ    218
    ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    216
    ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ    211
    ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ    201
    ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ    198
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ    196
    ΑΝΔΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ    188
    ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ    188
    ΣΑΚΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ    178
        
          
    ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ    
        
    ΓΑΓΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ    244
    ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ    169
    ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    48
        
          
    ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ    
        
    ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ    324
    ΑΜΟΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    260
    ΜΟΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    258
    ΠΥΡΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ    242
    ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ    88
    ΤΣΑΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ    86
    ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΡΡΙΚΑ    52
        
          
    ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    
        
    ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ    1008
    ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ    803
    ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ    684
    ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ    645
    ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ    614
    ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ    510
    ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    462
    ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΑΝΝΑ    451
    ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    449
    ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    435
    ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    406
    ΚΑΤΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ    386
    ΜΟΛΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ    385
    ΚΑΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ    367
    ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    337
    ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ    329
    ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΑ (ΒΑΛΙΑ)    306
    ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    257
        
        
          
    ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ    
        
    ΤΣΟΥΛΦΑ ΑΘΗΝΑ    16
    ΡΙΝΤΒΑΛΝΤ ΔΗΜΟ    14
        
          

    ΗΠΕΙΡΟΥ    
        
    ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ    563
    ΣΤΕΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    547
    ΜΙΧΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ    383
    ΝΤΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    311
    ΤΣΙΓΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΝΙΝΑ)    262
    ΣΙΑΠΑΤΗ ΒΙΚΥ    219
    ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    154
    ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ    149
        
          
    ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ    
        
    ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    761
    ΨΑΘΑΣ ΠΑΥΛΟΣ    674
    ΚΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ    581
    ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ    434
    ΝΤΟΥΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ    415
    ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ    372
    ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ    339
    ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    332
    ΓΟΡΔΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    227
    ΠΑΓΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    154
        
          
    ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ    
        
    ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ    289
    ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΦΟΙΒΟΣ    204
    ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ    157
    ΚΑΡΦΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ    153
    ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ    145
        
          
    ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
        
    ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    1125
    ΤΣΙΚΛΙΑΣ ΦΟΙΒΟΣ    733
    ΣΓΟΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    730
    ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    647
    ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    629
    ΖΑΡΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ    599
    ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ    598
    ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ    540
    ΤΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    501
    ΚΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    484
    ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ    475
    ΨΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ    449
    ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    437
    ΜΑΝΩΛΗ ΑΓΝΗ    430
    ΡΙΖΟΥ ΣΟΦΙΑ    392
    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ    366
    ΣΠΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    366
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ    359
    ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    339
    ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    310
    ΝΙΚΑΚΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ    309
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ    308
    ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ    297
    ΠΑΥΛΟΥΔΗ ΜΕΡΣΙΝΑ    251
    ΣΚΟΥΦΑ ΜΠΕΤΤΥ    238
    ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ    238
    ΒΟΥΖΒΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΩ    220
    ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΒΥΛΗ    217
    ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ    202
    ΜΠΑΛΑΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ    187
        
          
    ΚΡΗΤΗΣ    
        
    ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ    1312
    ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    1254
    ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    1201
    ΠΟΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ    961
    ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΦΑΝΗ    898
    ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ    791
    ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ    782
    ΚΑΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ    707
    ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ    699
    ΣΕΛΗΘΩΜΑΣ ΣΑΒΒΑΣ    388
    ΤΖΕΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ    356
    ΠΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    341
    ΜΑΧΙΜΑΡΗ ΕΦΗ    148
    ΞΥΔΗ ΒΙΒΗ    147
        
          
    ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ    
        
    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ    127
    ΒΟΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ    44
    ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    40
        
          
    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ    
        
    ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    340
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ    210
    ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ    200
    ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    186
    ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ    163
    ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ    116
    ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ    115
    ΧΟΥΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ    96
    ΣΚΟΥΡΤΗ ΡΟΥΛΑ    95
    ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ    87
        
          
    ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    
        
    ΛΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    208
    ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΒΑΝΑ    202
    ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    191
    ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    169
    ΚΑΡΑΤΖΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    106
    ΡΕΝΤΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΑ)    71

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