Μυλωνάς-(ΕΤΕ)-στο-συνέδριο-του-economist:-Η-Ελλάδα-αντέχει-στις-εξωτερικές-πιέσεις-και-μεταμορφώνεται

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση για να αντιμετωπίσει τις νέες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως οι δασμοί και η αύξηση των αμυντικών δαπανών των χωρών του ΝΑΤΟ, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς στο 29ο συνέδριο του Economist.

Όπως σημείωσε, η ελληνική οικονομία διαθέτει ισχυρά διαρθρωτικά πλεονεκτήματα, με κυριότερα την έκρηξη των επενδύσεων και την ανάκαμψη της αγοράς εργασίας.

Στο πάνελ με θέμα «The Prospects for Greece and Europe and the Rising Uncertainty in the Global Economy», με τη συμμετοχή των Κυριάκου Πιερρακάκη και Alfred Kammer, ο κ. Μυλωνάς εκτίμησε ότι η Ελλάδα θα επηρεαστεί λιγότερο από άλλες χώρες από την επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αποτελούν κάτω από το 5% του συνόλου, ενώ το μεγαλύτερο μέρος κατευθύνεται προς την Ε.Ε., άρα ο αντίκτυπος των δασμών είναι κυρίως έμμεσος.

Στον αμυντικό τομέα, η Ελλάδα δαπανά ήδη 3,1% του ΑΕΠ, πλησιάζοντας τον στόχο του 3,5% του ΝΑΤΟ για το 2035, χωρίς να απαιτείται σημαντική ανακατεύθυνση πόρων. Την ίδια ώρα, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου εξαιρουμένων των κατασκευών αγγίζουν το ιστορικό υψηλό 10,1% του ΑΕΠ, ενώ η αύξηση των επιχειρηματικών δανείων κατά 17% δείχνει ότι η επενδυτική δυναμική θα συνεχιστεί. Καταλυτικός θα είναι και ο ρόλος των κεφαλαίων του ΤΑΑ, με 18 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος έως το 2028–2029.

Μεταρρυθμίσεις και κίνητρα

Ο CEO της ΕΤΕ έκανε επίσης αναφορά στην ενίσχυση της απασχόλησης – με σχεδόν 1 εκατομμύριο νέες θέσεις από τα χαμηλά της κρίσης – και στην άνοδο των πραγματικών μισθών, που βρίσκονται περίπου 10% πάνω από το 2019. Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση των ψηφιακών πληρωμών, που ξεπερνούν το 28% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο κ. Μυλωνάς επισήμανε και την πρόοδο στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, όπου η συμβολή στο ΑΕΠ αυξήθηκε από 0% σε 1,5% μέσα σε επτά χρόνια. Η Ελλάδα, όπως είπε, εξελίσσεται σε ισχυρό data hub για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι απαιτούνται πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και κίνητρα, ιδίως για την ενίσχυση της αποταμίευσης και των επενδύσεων των νοικοκυριών, καθώς και για τη διευκόλυνση συγχωνεύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα.