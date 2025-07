Τουρισμός-πολυτελείας:-Προώθηση-της-Ελλάδας-στο-Ηνωμένο-Βασίλειο

Η Ελλάδα ως κορυφαίος προορισμός για ταξίδια πολυτελείας βρέθηκε στο επίκεντρο του exclusive event «Bespoke Luxury Greece – Aspire Escape», που πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Ιουνίου στην περιοχή Berkshire του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το διήμερο Β2Β showcase διοργανώθηκε από την Υπηρεσία ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας και το εξειδικευμένο βρετανικό περιοδικό και πλατφόρμα για τον τουρισμό πολυτελείας Aspire, με τη συμμετοχή 18 επιλεγμένων βρετανών tos και τουριστικών συμβούλων, που εξειδικεύονται στον τομέα του luxury travel (Elegant Resorts & If Only Holidays, Travel Counsellors, Once in a Lifetime Holidays, Blake Private Travel, Hide & Seek Travels, Generation Travel, Wanderlux, Sovereign Travel & Leisure, Privé Luxury Travel, Luxeco Holidays κ.ά.) και εκπροσώπων δέκα ελληνικών ξενοδοχείων και τουριστικών επιχειρήσεων πολυτελείας από διάφορες περιοχές της χώρας (Χαλκιδική, Ήπειρος, Μεσσηνία, Ρόδος κ.ά.).

Τον συντονισμό των συναντήσεων είχαν η προϊσταμένη της συγκεκριμένης υπηρεσίας του ΕΟΤ, Ελένη Σκαρβέλη, και η αναπληρώτρια προϊσταμένη, Άντζελα Τζίφα.

Στη διάρκεια του διημέρου εξετάστηκαν οι τρόποι υλοποίησης στοχευμένων και σταθερών συνεργασιών στον τομέα του πολυτελούς τουρισμού, αλλά και οι δυνατότητες ενίσχυσης των συνεργιών μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι βασικές τάσεις στον τουρισμό πολυτελείας για την περίοδο 2025-2026, με κύριους άξονες την αύξηση της ζήτησης για θεματικές και πολιτιστικές εμπειρίες, την προτεραιότητα στη βιωσιμότητα ιδιαίτερα από τις νεότερες γενιές ταξιδιωτών και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για πολυτελείς οικογενειακές και πολυγενεακές αποδράσεις (3Gen).

Από αριστερά, Joanna Moran (Domes Resorts), Δήμητρα Γρηγοροπούλου (Lindos Hotels Group), Αγγελική Τζίφα (αν. προϊσταμένη Υπηρεσίας Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας), Γιάννης Ιωάννου (Grecotel Hotels & Resorts), Erica Rich (Acting Editor Aspire), Eλένη Σκαρβέλη (προϊσταμένη Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας), Κώστας Γιακουμής (Atrium Hotels & Resorts – Rhodes), Francesca Thompson (Allott -Sani/Ikos Group), Bούλα Τσενεκλίδου (Acrotel Hotels & Resorts), Όλγα Θεοδωρίδου (Costa Navarino)

Η βρετανική αγορά παραμένει μία από τις σημαντικότερες για τον ελληνικό τουρισμό, με τον τομέα του πολυτελούς τουρισμού να καταγράφει σταθερά ανοδική τάση.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τον μήνα Απρίλιο ο εισερχόμενος τουρισμός από το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε αύξηση 27% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι βρετανοί ταξιδιώτες υψηλού εισοδήματος αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, προσωποποιημένες υπηρεσίες, πολιτιστική σύνδεση και υψηλή αισθητική, επιλέγοντας προορισμούς με προστιθέμενη αξία, πολιτισμικό βάθος και υψηλές προδιαγραφές φιλοξενίας.