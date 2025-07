Τραμπ: Στέλνει επιστολές για τους δασμούς σε 12 χώρες – Τake it or leave it

Θα πάνε στους παραλήπτες τους τη Δευτέρα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν κατονόμασε τις χώρες που θα τις λάβουν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπέγραψε επιστολές προς 12 χώρες που περιγράφουν τα διάφορα επίπεδα δασμών που θα αντιμετωπίσουν σε αγαθά που εξάγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την προτροπή «ή πάρτε το ή αφήστε το» (take it or leave it) να αποστέλλονται τη Δευτέρα.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθώς ταξίδευε στο Νιου Τζέρσεϊ, αρνήθηκε να κατονομάσει τις εμπλεκόμενες χώρες, λέγοντας ότι αυτό θα δημοσιοποιηθεί τη Δευτέρα.

Όπως αναφέρει το Reuters, την Πέμπτη, ο Τραμπ είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι ανέμενε μια πρώτη παρτίδα επιστολών να αποσταλεί την Παρασκευή, εθνική εορτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και η ημερομηνία έχει πλέον αλλάξει.

Με τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο που έχει ανατρέψει τις χρηματοπιστωτικές αγορές και έχει πυροδοτήσει μια αναταραχή μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για την προστασία των οικονομιών τους, ο Τραμπ ανακοίνωσε τον Απρίλιο έναν βασικό δασμολογικό συντελεστή 10% και πρόσθετα ποσά για τις περισσότερες χώρες, μερικά από τα οποία φτάνουν έως και το 50%.

Ωστόσο, όλα τα βασικά ποσοστά εκτός από το 10% ανεστάλησαν στη συνέχεια για 90 ημέρες, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος στις διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση συμφωνιών.

Αυτή η περίοδος λήγει στις 9 Ιουλίου, αν και ο Τραμπ νωρίς την Παρασκευή δήλωσε ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να είναι ακόμη υψηλότεροι – που θα φτάνουν έως και το 70% – με τους περισσότερους να πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την 1η Αυγούστου.

«Υπέγραψα κάποιες επιστολές και θα αποσταλούν τη Δευτέρα, πιθανώς δώδεκα», είπε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για τα σχέδιά του στο μέτωπο των δασμών. «Διαφορετικά χρηματικά ποσά, διαφορετικά ποσά δασμών».

Ο Τραμπ και οι κορυφαίοι συνεργάτες του αρχικά δήλωσαν ότι θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με δεκάδες χώρες σχετικά με τους δασμολογικούς συντελεστές, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει βρει εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία μετά από επανειλημμένες αποτυχίες με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφέρθηκε σε αυτό αργά την Παρασκευή, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Οι επιστολές είναι καλύτερες… πολύ πιο εύκολο να στείλεις μια επιστολή».

Δεν έκανε πάντως καμία αναφορά στην πρόβλεψή του ότι ορισμένες ευρύτερες εμπορικές συμφωνίες θα μπορούσαν να επιτευχθούν πριν από την προθεσμία της 9ης Ιουλίου.

Η αλλαγή στη στρατηγική του Λευκού Οίκου αντικατοπτρίζει τις προκλήσεις της ολοκλήρωσης εμπορικών συμφωνιών για τα πάντα, από τους δασμούς έως τα μη δασμολογικά εμπόδια, όπως οι απαγορεύσεις στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων, και ιδίως σε ένα χρονοδιάγραμμα που έχει επιταχυνθεί. Οι περισσότερες προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες χρειάστηκαν χρόνια διαπραγματεύσεων για να ολοκληρωθούν.

Οι μόνες εμπορικές συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα είναι με τη Βρετανία, η οποία κατέληξε σε συμφωνία τον Μάιο για τη διατήρηση ενός συντελεστή 10% και εξασφάλισε προνομιακή μεταχείριση για ορισμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων και των κινητήρων αεροσκαφών, και με το Βιετνάμ, μειώνοντας τους δασμούς σε πολλά βιετναμέζικα προϊόντα στο 20% από το 46% που είχε απειλήσει προηγουμένως. Πολλά αμερικανικά προϊόντα θα μπορούσαν να εισέρχονται στο Βιετνάμ αδασμολόγητα.

Μια συμφωνία που αναμενόταν με την Ινδία δεν υλοποιήθηκε και διπλωμάτες της ΕΕ δήλωσαν την Παρασκευή ότι δεν κατάφεραν να επιτύχουν κάποια σημαντική πρόοδο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ και ενδέχεται τώρα να επιδιώξουν να παρατείνουν το status quo για να αποφύγουν αυξήσεις δασμών.

Φωτογραφία @AP